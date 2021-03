Parcheggi gratis a San Miniato, ma solo per qualche giorno

A partire dall’1 aprile il servizio di pagamento dei parcheggi a San Miniato è sospeso, ma solo per qualche giorno e in attesa della definizione dell’accordo con il nuovo fornitore delle modalità di gestione degli abbonamenti di soste negli stalli blu. Cambia il gestore, ma non le colonnine che, quindi, dovranno essere adeguate.

Un tempo tecnico e burocratico, quello a sosta gratuita, che serve a definire il passaggio dall’attuale gestore Abaco a quello che seguirà e durante il quale non è possibile incassare il ticket sosta. Dall’1 aprile, quindi, gli automobilisti che utilizzano le aree di sosta non dovranno pagarla ma dovranno comunque fare attenzione alle indicazioni perché il provvedimento è solo temporaneo.