San Miniato Plastic Free, arriva la prima giornata di raccolta rifiuti

La sezione di San Miniato della onlus Plastic Free parteciperà all’evento nazionale di raccolta rifiuti in calendario per il 18 aprile. La referente di San Miniato per la onlus Alessia Matteoli ha ottenuto il patrocinio del Comune per questa raccolta, nata con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e ripulire le zone cittadine dai rifiuti abbandonati.

La prima raccolta nel territorio coinciderà con la data nazionale, rendendola ancora più speciale. Per partecipare è necessario registrarsi ed è richiesta l’iscrizione all’associazione ai fini assicurativi.