Lavori al collettore fognario industriale, chiusa via del Bosco a Santa Croce

Dalle 12,30 di domani, 2 aprile, e fino al 6 il tratto di via del Bosco a Santa Croce sull’Arno all’altezza di via Pacinotti e via XXV luglio resterà chiuso al traffico.

Le modifiche alla viabilità sono state assunte con un’ordinanza del comandante della polizia municipale dopo la segnalazione del Consorzio Aquarno di lavori alla stazione di sollevamento del collettore fognario industriale. Sarà necessario realizzare un by pass temporaneo con conseguente occupazione della carreggiata di via del Bosco.

La segnaletica temporanea installata guiderà gli automobilisti verso via Toscana, via San Tommaso, via Liguria e viale Meucci.