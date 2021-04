Pisa, una casa rifugio per trans in memoria di Marcella Di Folco

Una casa rifugio a Pisa per ragazze transessuali, in memoria di Marcella Di Folco, attivista bolognese, deceduta nel settembre 2010, attrice e politica italiana, nata uomo, che nel 1980, prima ancora che in Italia ci fosse una legge sul cambio del sesso, si operò a Casablanca

Un traguardo, dopo 20 anni di attesa, al cui progetto hanno collaborato Regina Satariano, fondatrice e presidente del consultorio trasngender di Torre del Lago, assieme a tanti collaboratori tra cui Fernanda Ponciano e il Mit.

Nella città della Torre prenderà il via la prima casa rifugio destinata ad accogliere persone transessuali che si trovano in condizioni di vita difficili, rifiutate dalla famiglie e senza un tetto sulla testa, chi ha subito violenze, sia fisiche che psicologiche e discriminazioni. Otto i posti i letto, 4 per le ragazze MtoF e 4 per i ragazzi FtoM. Un luogo sicuro, anche se di passaggio, per dare spazio temporaneo a chi ne ha bisogno

Il progetto, grazie al bando della Regione Toscana, prevede la ristrutturazione della struttura, e a breve inizierà il crowdfundin.