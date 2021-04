Quattro nuovi monsignori nella diocesi di San Miniato: saranno Cappellani di Sua Santità

Sono don Agostino Cecchin, parroco di Larciano Castello e storico cappellano ospedaliero, don Angelo Falchi, parroco di Casciana Terme, don Giovanni Fiaschi, parroco di Ponte a Egola, e il canonico Bruno Meini, parroco di Santa Maria a Monte. I nuovi cappellani di Sua Santità che assumono, quindi, il titolo di monsignore.



Lo ha annunciato oggi (1 aprile) il vescovo Andrea Migliavacca a margine della celebrazione della messa crismale. La notizia ha colto tutti di sorpresa, compresi i quattro interessati che non sapevano niente della nomina. “Sono chiamati a servire – questo il commento del vescovo Migliavacca -, auguri ai nuovi monsignori”.

La diocesi di San Miniato avrà anche un nuovo vicario generale: don Roberto Pacini che anche lui assumerà, ex officio, il titolo di monsignore. Don Pacini subentrerà all’attuale vicario generale monsignor Morello Morelli all’inizio del nuovo anno pastorale, e quindi dopo l’estate. “Ho moltissimi motivi per ringraziarlo e rinnovargli la mia piena fiducia – così Migliavacca su Morelli -. A don Pacini i migliori auguri per l’alto incarico ricevuto e ai nuovi monsignori le nostre più vive felicitazioni”.