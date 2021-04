Troppe richieste e disagi, Montopoli riapre il centro di raccolta dopo la sanificazione

La decisione di chiudere era arrivata qualche giorno fa, quando la preoccupazione per le varianti del Covid-19 erano molte e soprattutto per evitare assembramenti (qui). Ma la zona rossa che ha costretto i cittadini in casa ha spinto a fare lavoretti nelle abitazioni e nei giardini, aumentando il bisogno del centro di raccolta. Per questo il comune di Montopoli in Valdarno ha deciso di riaprire da oggi, 1 aprile, l’isola ecologica in località Fontanelle, nella zona industriale di Capanne.

Con un’ordinanza sindacale è stata disposta la riapertura per venire incontro alle richieste dei cittadini, anche se l’amministrazione si riserva la facoltà di richiudere “qualora si dovessero verificare situazioni di carattere organizzativo, preventivo e protettivo adeguate al rischio di esposizione a Sars-Cov 2”. Intanto, prima di riaprire i locali e il box presente nel centro di raccolta sono stati sanificati da una ditta specializzata.

Esigente ormai indifferibili, quelle dovute alle piccole manutenzioni, alle pulizie degli spazi che hanno aumentato la produzione di rifiuti che non possono essere conferiti nel normale porta a porta ritirato da Geofor, che pure ha continuato il suo servizio regolarmente durante tutto il periodo di chiusura del centro.