Due rotatorie per le intersezioni più pericolose, un’area parcheggio di circa 1000 metri quadri e una pista ciclopedonale per garantire una viabilità più sicura a anche a pedoni e biciclette. È tutto ciò che è contenuto nello studio di fattibilità redatto dagli uffici del comune di San Miniato per ripensare la circolazione sulla Toscoromagnola all’altezza della Catena. Sull’arteria principale e sulle strade che si immettono, infatti, ci sono in gioco interventi da dividere in quattro lotti, per un totale stimato di 915mila euro.

A La Catena in poche centinaia di metri ci sono tre intersezioni che provocano un rallentamento del traffico e presentano alcuni pericoli. L’attenzione degli amministratori è puntata su tre vie in particolare: Via Guerrazzi, Via Catena e via Gori. Le problematiche di via Guerrazzi sono legate all’alto flusso veicolare, mentre via Gori, storico accesso per la frazione di Cigoli, ha una scarsa visibilità per gli automobilisti che si immettono sulla Toscoromagnola. Inoltre, i veicoli che vengono da San Miniato e intendono imboccare la strada verso Cigoli provocano lunghi tempi di attesa e conseguenti disagi alla circolazione. Per quanto riguarda via Catena, le criticità principali sono legate all’ora dell’uscita da scuola: lì vicino c’è l’istituto tecnico Cattaneo e nelle ore di punta le auto restano imbottigliate nel traffico, anche a causa delle attese generate dai pullman.

Così i tecnici hanno messo mano alle carte e hanno buttato giù uno studio di fattibilità che precede la fase progettuale. Lo studio prevede due rotonde nuove, entrambe “a quattro rami”: una all’intersezione con via Guerrazzi (330mila euro) e una in corrispondenza di via Catena (260mila). Oltre a questo, è prevista la realizzazione di un’area parcheggio per auto, bici e moto con marciapiede e pista ciclabile lungo via Guerrazzi e fino al ponte sul Rio San Bartolomeo (70mila); così come il prolungamento di Via Gori per circa 250 metri con una pista ciclopedonale (255mila). Si tratta di quattro lotti indipendenti per complessivi 915mila euro.

Intanto, il comune di San Miniato si è mosso per la ricerca di fondi e ha ottenuto 40mila euro dal ministero dell’interno per la progettazione. La logica degli interventi è quella di ridurre i punti di potenziale conflitto e ridurre i tempi di attesa: per questo le rotonde sono preferite ai classici incroci, sono uno strumento urbanistico che permettono di moderare la velocità senza necessariamente fermare i veicoli ed evitano lo scontro diretto tra le auto.