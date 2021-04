Un traguardo importante per i comuni di Altopascio, Fucecchio e Ponte Buggianese che puntano ad un ulteriore sviluppo del turismo “lento” e ad una visibilità più ampia del territorio. Durante la propria assemblea annuale, l’Associazione europea delle Vie Francigene ha approvato il tracciato alternativo alla tappa 29 della via Francigena, che interessa appunto i tre comuni e porta i pellegrini a conoscere le straordinarie aree naturalistiche del territorio.

Il tracciato partirà infatti da Altopascio passando per la riserva naturale del Lago di Sibolla e proseguirà su arginature e strade di campagna per arrivare alla Dogana del Capannone (Ponte Buggianese), da dove, costeggiando il Padule di Fucecchio, si raggiungerà il ponte mediceo di Ponte a Cappiano (Fucecchio).

A breve questo percorso sarà disponibile in formato georeferenziato per renderlo fruibile a tutti gli amanti di camminate e trekking, che troveranno comunque indicazioni lungo tutto il percorso. L’”omologazione” di questa variante è stata festeggiata anche dall’intervento di una trentina di fenicotteri rosa, che proprio in questi giorni si sono fermati lungo il nuovo tracciato, a conferma dell’importanza ambientale di questa zona. I tre comuni interessati auspicano che l’inserimento sulle piattaforme web e all’interno delle guide dell’associazione europea delle Vie Francigene susciti un interesse anche fuori dal territorio e possa portare un coinvolgimento di tutte le attività legate al settore ricettivo. La variante Altopascio-Ponte Buggianese-Fucecchio è inoltre l’unica sul percorso della Via Francigena ad offrire, compatibilmente con i livelli dell’acqua, la possibilità di percorrere una parte del tracciato sui caratteristici barchini del Padule.

“Sono particolarmente soddisfatto – dichiara Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio – perché questo progetto offre a pellegrini e turisti l’opportunità di conoscere un territorio suggestivo e unico come il nostro Padule. È questa un’altra iniziativa che punta a rilanciare la città di Fucecchio in chiave turistica, grazie anche alla recente costituzione di una associazione dedicata proprio a questo scopo, la neonata Fucecchio Turismo”.