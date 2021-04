Scuole sicure, tampone gratuito nelle farmacie Farm@Rete

Dall’8 aprile sarà possibile fare un tampone gratuito al mese per studenti e personale delle scuole e dei servizi educativi in tutte le farmacie di Farm@Rete. Il network tra le 5 società che gestiscono le farmacie comunali di San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con le amministrazioni comunali, ha aderito a Scuole sicure, il monitoraggio e screening anti covid 19 destinato al mondo della scuola, promosso dalla Regione Toscana.

Dall’8 aprile, in ognuna delle farmacie comunali aderenti alla rete, studenti (dai nidi d’infanzia all’Università), genitori, familiari conviventi (fratelli o altri) e nonni (anche se non conviventi), potranno effettuare un tampone gratuito al mese. Lo stesso vale anche per il personale scolastico di ogni ordine e grado e quello dei servizi educativi 0-3.

Per prenotare il tampone occorre collegarsi al sito www.farmarete.org/prenotazioni oppure contattare la farmacia comunale di fiducia. I tamponi saranno svolti su tutto il territorio della rete secondo il seguente calendario: il lunedì, dalle 15 alle 18, a Fucecchio nei locali adiacenti alla Farmacia comunale (tel. 0571/261373); mercoledì, dalle 15 alle 17, a Santa Croce sull’Arno nei locali adiacenti alla Farmacia comunale (tel. 0571/366181); giovedì, dalle 15 alle 18, a San Miniato negli ex locali della Farmacia n.2 (tel. 0571/43445) e il venerdì, dalle 15 alle 17, al centro “Libera Età” di Castelfranco di Sotto (tel. 0571/489098).

“Le farmacie comunali – spiega il coordinatore di Farm@Rete Luigi Giglioli – hanno aderito volentieri a questa iniziativa della Regione Toscana. Ci sentiamo sempre più parte attiva del sistema sanitario nazionale in un momento dove l’emergenza è sempre presente. Vogliamo contraddistinguerci come punto di prima assistenza per il cittadino e, opportunità come questa, sono importanti perché ci permettono di farlo e di essere a pieno titolo un elemento centrale del sistema sanitario regionale”.

“Questa campagna di screening – per i sindaci – è un importante aiuto per garantire la didattica in presenza, la continuità scolastica e offrire al personale docente e non docente gli strumenti per poter svolgere il proprio prezioso lavoro in sicurezza. L’obiettivo è quello di riaprire le scuole al più presto, anche in zona rossa, mantenendo i controlli al livello massimo e progetti come questo ci offrono la possibilità di farlo, gratuitamente, andando ad intercettare l’eventuale presenza del virus prima che possa diffondersi. La prevenzione, in attesa che arrivino i vaccini, è l’unica vera arma di cui disponiamo al momento. Aderire a questa campagna è stato uno sforzo importante ma necessario, per il quale vogliamo ringraziare Farm@Rete che da subito si è attivata per creare un calendario condiviso e offrire il maggior numero di disponibilità possibili”.