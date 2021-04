Vaccini Covid ai fragili, Careggi chiama al telefono i pazienti

Per le vaccinazioni dei pazienti estremamente fragili Careggi ha avviato le chiamate telefoniche in base alle liste regionali.

L’Azienda Careggi sta contattando direttamente, via telefono, per la vaccinazione anti Covid-19 i pazienti appartenenti a 4 categorie prioritarie tra quelle definite estremamente vulnerabili dalle liste dalla Regione Toscana.

Sono pazienti affetti da patologia oncologica, trapianto di organi o cellule staminali, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, malattie neurologiche.

Le telefonate arrivano da numeri di cellulare assegnati a operatori di Careggi che seguono gli elenchi predisposti da Regione Toscana, non vi sono numeri di Careggi da contattare da parte dell’utenza per prenotare. Per informazioni telefoniche sulla campagna vaccinale è attivo il numero regionale 055.9077777 tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 16:00 oltre alla pagina web del sito della Regione.