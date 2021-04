Vaccino Covid, il comune di Santa Maria a Monte aiuta a prenotarlo

Un aiuto a chi non riesce a prenotare il vaccino sul portale della Regione Toscana: il comune di Santa Maria a Monte offre assistenza a tutti coloro che lo richiedano e che rientrano nelle categorie vaccinabili.

Da oggi, 2 aprile, e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12, i cittadini interessati che rientrano nelle categorie per le quali è attualmente prevista la vaccinazione, ma che possono avere difficoltà a prenotarsi in autonomia, come le persone anziane, con disabilità o affette da particolari patologie, potranno prenotare un appuntamento al comune di Santa Maria a Monte al numero 0587 261633 per ricevere assistenza per la registrazione da parte degli operatori.

Il servizio è rivolto in particolare alle persone nate dal 1941 al 1951, a persone con elevata fragilità (che non hanno compiuto 80 anni ad oggi), ossia le persone estremamente vulnerabili affette da specifiche patologie che hanno il più alto rischio di contrarre il virus o subirne le più gravi conseguenze o le persone portatrici di disabilità gravi.

Per registrarsi sul portale della Regione con il supporto degli operatori del comune di Santa Maria a Monte è necessario prendere un appuntamento. È necessario presentarsi in comune muniti del proprio numero di cellulare, del proprio indirizzo email e della tessera sanitaria.

Le persone con più di 80 anni saranno, invece, contattate personalmente dal proprio medico di famiglia che comunicherà loro il giorno ed il luogo della vaccinazione e per chi è impossibilitato a muoversi la vaccinazione sarà effettuata a domicilio.