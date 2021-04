Un grande uovo di Pasqua per fare gli auguri a Ponte a Egola di San Miniato. L’ultimo (in ordine di tempo) progetto dell’associazione Territorio in comune è sempre in piazza Spalletti, ma questa volta vicino alla chiesa.

La scelta dell’uovo, spiega l’associazione, è “simbolo di una vita pronta a sbocciare e quindi simbolo di resurrezione, tradizione tanto antica quanto cara a grandi e piccini. Anche in questi momenti difficili non dobbiamo far mancare la gioia di una bella tradizione che ha riempito la fantasia di generazioni di bambini e non solo”.

Domenica 4 aprile, quindi, l’uovo sarà accanto alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola, con l’approvazione del parroco Giovanni Fiaschi (ora monsignore Quattro nuovi monsignori nella diocesi di San Miniato: saranno Cappellani di Sua Santità ) sarà collocato un uovo di Pasqua di oltre tre metri di altezza realizzato con materiale ecocompatibile, come successo per le altre iniziative dell’associazione.