Cancelli automatici per l’apertura e la chiusura al cimitero di Orentano

Novità per il cimitero di Orentano.

Da martedì (6 aprile) sarà infatti attivo il nuovo sistema di apertura e chiusura automatica dei cancelli di ingresso. Il cancello dell’ingresso principale e due cancelli laterali sono stati dotati di meccanismi per l’apertura e chiusura automatica negli orari e giorni stabiliti. La chiusura è preceduta, 15 minuti prima, dal suono della campana, in modo da consentire ai visitatori di uscire per tempo.

Il Comune invita i cittadini a non indugiare dopo il segnale acustico. Nel caso che qualcuno non fosse uscito entro l’orario di chiusura, comunque, potrà usare gli appositi pulsanti neri di emergenza.

In questo periodo pasquale gli orari di apertura sono stati ampliati. Ma l’amministrazione raccomanda di non creare affollamenti, di indossare sempre la mascherina protettiva e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.