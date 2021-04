Il Comune di Santa Maria a Monte sbarca su Telegram, l’applicazione social di messaggistica che permette ai cittadini di interfacciarsi direttamente con la pubblica amministrazione.

Nasce così il canale Comune di Santa Maria a Monte, dove i cittadini saranno costantemente aggiornati su questioni di pubblico interesse (avvisi, allerta meteo eccetera).

Il cittadino potrà inoltre mettersi in contatto con l’account @Urp_Smam per segnalazioni, reclami, suggerimenti e disservizi rifiuti

Per informazioni e assistenza su come scaricare Telegram, come unirsi o uscire dal canale contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero 0587.261617.

Con l’iscrizione l’utente dà la propria adesione al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.