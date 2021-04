Empoli, scattano manutenzione e asfaltature sulle strade

Proseguono i lavori di manutenzione sulle strade cittadine di Empoli. Asfaltature e ripristini di tratti che ripartiranno subito dopo le festività pasquali.

Da domani (6 aprile), su via Alamanni, la ditta incaricata dal Comune di Empoli si occuperà di alcuni tratti fra via Livornese e via Lucchese. Il cantiere stradale sarà aperto dalle 8 alle 18 e durerà fino a giovedì 8 aprile. La circolazione resta aperta.

L’attenzione dovrà essere posta all’adozione del divieto di sosta su entrambi i lati della strada con restringimento della carreggiata. Questo sarà il provvedimento temporaneo di viabilità nelle giornate dedicate a tali lavorazioni.

Nell’ultimo mese sono stati compiuti lavori di manutenzione su via Bonistalli, lato destro, da via Fratelli Rosselli a piazza Gramsci; nei giorni successivi su via Salvagnoli, da piazza Gramsci a via T. da Battifolle; quindi via Tinto Da Battifolle fino a piazza della Vittoria. A seguire via Verdi e via Cavour.