Morto Puccioni, storico volontario del circolo di Montecalvoli

Colpo al cuore dei Montecalvolesi “doc” questa mattina (5 aprile), giunta la notizia della scomparsa del “Morino”, al secolo Silverio Puccioni, venuto a mancare all’ospedale di Pontedera a seguito di alcune complicanze.

Puccioni, 82 anni, ex operaio edile in pensione, era molto noto nella frazione per l’impegno proferito in tanti anni come volontario al circolo Arci La Perla, di cui in particolar modo curava le attività dello Spazio Aperto e della pista da ballo, sua grande passione e cuore della vitalità del paese nei mesi estivi. Proprio dal circolo, non a caso, è giunto uno dei primi ricordi. “L’intera polisportiva La Perla esprime le più consentite condoglianze alla famiglia Puccioni per la scomparsa di Silverio. – scrivono dal circolo. – Un pezzo di storia che sene va’”. Molti ricordano il suo impegno durante le Feste dell’Unità e, in tempi più recenti, nel sindacato pensionati della Cgil. Vedovo, lascia le due figlie ed il fratello.