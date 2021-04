Controlli a Pasqua e Pasquetta, sanzionate e chiuse due attività etniche a Pontedera

Multa e chiusura per due attività etiche aperte nel giorno di Pasquetta nonostante il divieto e seconda sanzione e chiusura per un locale che il giorno prima di Pasqua somministrava al suo interno e oltre gli orari di chiusura: multati anche tutti i clienti. È questo il bilancio del fine settimana di controlli intensificati da parte della politica locale e della polizia di Stato del comando di Pontedera.

La polizia locale dell’Unione Valdera insieme alla polizia di Stato ha messo in campo più pattuglie per evitare assembramenti durante le feste. I controlli hanno riguardato le zone di maggior assembramento come i parchi e l’area della stazione. Soprattutto la zona stazione è stata oggetto di ripetuti controlli e durante il giorno di Pasquetta due attività sono state sanzionate e chiuse perché trovate aperte.

Sorvegliati speciali anche i giardini pubblici per evitare assembramenti come accaduto nei giorni precedenti. Nell’arco del weekend, sabato 3 aprile, è stato controllato e sanzionato anche un locale che serviva i clienti all’interno e oltre l’orario consentito. Dai controlli è seguita la seconda chiusura per il locale e la multa per tutti gli avventori.