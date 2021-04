Fucecchio, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno 2021/2022

A partire da oggi (6 aprile) e fino al prossimo 6 maggio sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 ai nidi d’infanzia pubblici e convenzionati del comune di Fucecchio che accolgono i bambini e le bambine da 7 a 36 mesi. Possono essere iscritti tutti i bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 28 febbraio 2021.

I bambini nati dal 1 novembre 2020 al 28 febbraio 2021 potranno essere inseriti in ordine di graduatoria al compimento dell’undicesimo mese di età nei nidi d’infanzia (le domande verranno ammesse in graduatoria nella condizione di “riserva del posto”). Per i bambini che all’inizio dell’anno educativo 2021/2022 avranno un’età compresa fra sette e inferiore a dodici mesi sono disponibili 5 posti presso il Nido comunale La Gabbianella.

I moduli per la presentazione delle domande insieme a tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.comune.fucecchio.fi.it. Le domande che perverranno entro il 6 maggio saranno valutate dal comune di Fucecchio secondo i criteri di attribuzione del punteggio (consultabili sul sito) per la redazione della graduatoria provvisoria, con precedenza alle domande di riconferma. Le domande pervenute dal 16 maggio al 30 settembre 2021 verranno accolte e inserite nella graduatoria finale in ordine di arrivo. Dopo il 30 settembre 2021 non sarà possibile accogliere ulteriori domande.

Devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia nell’anno educativo precedente. Entro il mese di luglio 2021 sarà redatta la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei posti e l’elenco di coloro che formano la lista di attesa. Per ulteriori informazioni e per assistenza alla compilazione della domanda è possibile contattare i numeri 0571 268404 / 268504 / 268508 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 o inviare una mail a istruzione@comune.fucecchio.fi.it.

Questi i nidi d’infanzia per i quali è possibile presentare la domanda: La Gabbianella, nido d’infanzia comunale e poi quelli privati convenzionati Peter Pan, L’Isola che c’è, Filo e Palla, L’Ape Maia. Per aiutare i genitori a fare una scelta serena e consapevole, sono stati realizzati video di presentazione di tutte le strutture che possono essere visionati sulla pagina Youtube del comune di Fucecchio.

Per meglio scoprire le proposte educative sarà data, inoltre, la possibilità di fare degli incontri in videoconferenza, per ciascun servizio, in modo da poter entrare nel cuore e nell’essenza che caratterizza ogni singola struttura, comprendere l’organizzazione degli spazi, dei tempi e delle routine, conoscere il personale educativo, il progetto pedagogico e educativo.

Per partecipare e ricevere il link delle videoconferenze è necessaria la prenotazione via e-mail a: opendaynidi@comune.fucecchio.fi.it, indicando i seguenti dati: nome e cognome del genitore e del/della bambino/a, indirizzo di residenza, contatto telefonico per eventuali comunicazioni, data e ora dell’OPEN DAY al quale si desidera partecipare e indirizzo e-mail al quale ricevere il link per il collegamento.

Il genitore dovrà entrare con la telecamera accesa e con il nominativo riconducibile al/alla proprio/a bambino/a.

Questi i giorni e gli orari degli Open Days per il nido comunale e per quelli convenzionati: La Gabbianella sabato 10 aprile dalle 9 alle 11, Peter Pan sabato 17 aprile dalle 9 alle 11, Ape Maia sabato 24 dalle 9 alle 11, L’Isola che c’è sabato 10 dalle 11 alle 13 e Filo e Palla sabato 17dalle 11 alle 13. Per quelli non convenzionati, invece: Nido Fantabosco sabato 24 dalle 11 alle 13 e Spazio Gioco educativo La Coccinella sabato 17 dalle 15 alle 17.