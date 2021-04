Garante per la disabilità, aperte le candidature a Santa Croce

È online l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la figura di garante per i diritti delle persone disabili del comune di Santa Croce sull’Arno. Il termine per presentare domanda scade il 1 maggio.

La figura del garante per la disabilità, istituita dal consiglio comunale, ha lo scopo di “promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l’integrazione e l’inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l’amministrazione comunale al superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono mobilità e piena inclusione sociale”.

Il garante deve essere una persona in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e non sottoposto a nessun controllo gerarchico. L’incarico è svolto a titolo gratuito e prevede solo un rimborso spese per i costi sostenuti durante l’esercizio delle funzioni.

Il garante sarà un punto di riferimento per le persone con disabilità e si interfaccerà con le forze politiche per tutelarle al meglio. I candidati devono possedere esperienza sul campo e non devono aver esercitato nei due anni precedenti alla nomina impieghi pubblici o privati che determinano conflitti di interessi. La nomina ha durata pari a quella del sindaco.

Per presentare domanda occorre compilare l’apposito modulo, allegano un documento di identità e il curriculum vitae. Le domande possono essere consegnate a mano all’ufficio protocollo del comune di Santa Croce o trasmesse ai seguenti indirizzi: segreteria@comune.santacroce.pi.it o comune.santactoce@postacert.toscana.it (Pec).