Migliaia di chiamate al servizio di continuità assistenziale, l’Ausl lavora al raddoppio delle postazioni

Da venerdì sera (2 aprile) alle 20, a martedì mattina (6 aprile) alle 8, è stato continuativamente attivo il servizio di Continuità Assistenziale, cui si accede attraverso il numero unico aziendale 0573454545. Circa 1.200 le chiamate pervenute in ciascuno dei tre turni diurni, dalle 8 alle 24 (per un totale di 3600 telefonate). Nel turno notturno (dalle 24 alle 8) le chiamate sono state 140 (per un totale di 420 telefonate).

Il tempo medio per la risposta da parte degli operatori è stato di 5 minuti, ma ci sono stati momenti della giornata in cui l’attesa è arrivata a 16 minuti. Considerata l’importante mole di traffico telefonico, l’Azienda Asl Toscana centro si è attivata per raddoppiare le linee telefoniche e per ampliare le postazioni ed il numero di operatori dedicati alla risposta fin dai prossimi giorni.

Il nuovo numero per le chiamate non urgenti territoriali è attivo dallo scorso 29 marzo e il servizio ricopre tutti gli ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana centro Empoli, Firenze, Pistoia e Prato. La nuova Centrale è stata collocata all’interno della sede della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118 di Pistoia-Empoli.

Il numero 0573 454545 ha sostituito i vecchi numeri della Continuità Assistenziale (ex guarda medica) in tutti i territori dell’Azienda (per oltre un milione e mezzo di cittadini) e fornisce assistenza medica di primo livello a tutta la popolazione, in situazioni che presentano caratteristiche di non differibilità, ovvero quando il paziente non può attendere il rientro in ser-vizio del medico curante senza danno o rischio per la propria salute (ore notturne o nei giorni festivi o prefestivi).