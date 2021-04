Dietrofront sul vaccino Astrazeneca: preferenza per gli over 60

Vaccino Astra Zeneca, indicazione per un uso preferenziale agli over 60. Dopo l’analisi dell’Ema anche il Comitato tecnico scientifico ha modificato le indicazioni per l’utilizzo del prodotto anglo svedese.

La decisione arriva dopo l’analisi di eventi trombotici che si sono verificati entro 15 giorni dalla prima dose in maggior numero in soggetti under 60. Un numero di casi rarissimo, comunque, ovvero meno di 90 (con 18 morti) su 25 milioni di somministrazioni.

Già domani, fanno sapere il direttore generale della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza e il ministro Roberto Speranza, è attesa l’ordinanza che recepirà queste indicazioni.

Nessuna evidenza di problematiche, invece, per la somministrazione della seconda dose: sarà confermata, quindi, per i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di Astra Zeneca, seppur under 60.