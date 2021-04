Dopo 50 anni il Cristo deposto torna nella chiesa di Santa Maria delle Vedute

Dopo 50 anni, nella chiesa di Santa Maria delle Vedute, è tornato il Cristo deposto. In occasione della Pasqua alcuni parrocchiani hanno pensato di esporre questa imponente statua nella cappella del Santissimo per la devozione popolare.

Si tratta di una scultura in legno rifinita con patina di gesso, di eccezionale bellezza e impressionante veridicità, probabilmente di fattura settecentesca. Fino alla fine degli anni ’60 era esposta in una nicchia a destra della cappella del Santissimo nella chiesa di Santa Maria delle Vedute, poi seguendo i consigli del Concilio Vaticano II, la statua è stata spostata al secondo piano della sacrestia dove è rimasta per oltre 50 anni.

Per tanti parrocchiani è stata una gradita sorpresa, un momento in cui ritrovare un amico di cui si erano perse le tracce. Per altri è stata una scoperta di un’opera d’arte di cui non conoscevano l’esistenza ed hanno scoperto così un tesoro artistico del santuario. La suggestione della circostanza e la solennità del triduo pasquale sono state molto intense. Molti fedeli raccolti in preghiera davanti al Santissimo hanno reso omaggio con preghiere e fiori al Cristo deposto e hanno reso questo momento di Pasqua un evento particolare con un arricchimento di spiritualità.