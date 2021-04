L’invito del sindaco diventa uno slogan e #dassessoli firma magliette e una gara virtuale

Tutto è partito da un dono, quasi una presa in giro bonaria al sindaco di San Miniato Simone Giglioli da parte di due amici e concittadini. Una t shirt bianca con la scritta “dassesoli” per mettere nero su bianco l’invito ricorrente diventato un mantra del sindaco ai ciclisti in particolare ma anche a runner e amanti delle passeggiate a fare attività fisica, individualmente. L’espressione con la calata sanminiatese, nell’era dei social, è diventata subito un hashtag di tendenza lanciato dal sindaco e già ripreso da molti a San Miniato. Non solo: visto il successo riscosso sui social network, è in cantiere un’iniziativa più ampia, che prevede la vendite di magliette a chi le vorrà acquistare e poi una “virtual race”, una gara virtuale da correre #dessessoli.

Sono i nuovi eventi sportivi di massa in tempi di pandemia e soprattutto in regime di zona rossa. Di massa, ma al tempo stesso individuali. Così si esce di casa, si conosce meglio il territorio e lo si fa rispettando le regole e non mettendo a repentaglio la propria salute né quella degli altri. L’annuncio è stato lanciato da Simone Giglioli durante la sua diretta settimanale e dallo scherzo nascerà un vero e proprio evento di beneficenza: tolti i costi vivi per produrre le magliette, il ricavato sarà donato a chi si trova in difficoltà in questo momento. Ancora da individuare il beneficiario (o i beneficiari) così come sono in via di definizione i dettagli dell’iniziativa. L’idea è venuta a diverse persone, a dir la verità: una volta vista la foto di Giglioli, in tanti hanno pensato che mettere le magliette in produzione sarebbe stata una buona idea.

“La macchina organizzativa è già in movimento – ha detto il sindaco Giglioli – stiamo facendo queste magliette che avranno un costo non alto, ma il cui ricavato andrà in beneficenza. Insieme a questo facciamo una virtual race con diversi chilometri aperta a tutti coloro che vogliono iscriversi da poter fare camminando o di corsa. Individueremo dei punti di iscrizione e di vendita delle magliette sia fisici che online. Sperando che sia di sollievo a qualcuno”.

Dove si acquistano sarà comunicato nei prossimi giorni. Intanto, già durante la diretta, i circoli Arci hanno messo a disposizione i loro spazi come punti vendita. L’evento sportivo, comunque, segue il format di Corri contro il Covid, manifestazione conclusa nei giorni scorsi con la donazione della somma raccolta al San Giuseppe di Empoli. Un misto tra realtà e virtuale che lascerà un ricordo di questi tempi: quando tutto sarà finito e i cittadini troveranno le magliette nell’armadio probabilmente l’emozione susciterà in loro una nota positiva in un mare di brutte notizie.