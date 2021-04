Due panchine azzurre realizzate con plastica riciclata per sensibilizzare la cittadinanza verso stili di vita sostenibili per l’ambiente tramite le piccole azioni quotidiane: sono state installate accanto ai fontanelli di Quattro Strade piazza Lapo Gianni e di via Viarella a Bientina. Un’iniziativa promossa dal comune di Bientina con la sponsorizzazione di Geofor, riassumibile nelle “quattro R”: “Riduci, Riusa, Ricicla, Recupera”.

“Non è possibile eliminare completamente la plastica dalle nostre vite – dichiara l’assessora all’ambiente del comune di Bientina Desire Niccoli – tuttavia possiamo ridurla modificando alcuni nostri comportamenti, ad esempio usando le borracce ed i fontanelli di acqua pubblica, le shop in stoffa per fare la spesa oppure scegliere contenitori riutilizzabili per i nostri acquisti. Ma una delle azioni che maggiormente aiuta l’ambiente è una corretta raccolta differenziata, che ci permette di recuperare e trasformare un rifiuto in risorsa, la materia prima seconda in un prodotto nuovo. Una panchina che abbellisce i nostri giardini ne è un esempio. Non un rifiuto gettato lungo le strade o nei fossi delle nostre campagne. Raccogliamo e differenziamo correttamente, l’ambiente ci ringrazierà”.

Foto 2 di 2



“L’iniziativa del comune di Bientina di disporre panchine fatte di plastica riciclata in un parco pubblico – afferma Rossano Signorini, amministratore unico di Geofor Spa – rappresenta un esempio concreto sull’importanza della raccolta differenziata per la cittadinanza. Sebbene negli ultimi anni la consapevolezza sull’ambiente sia notevolmente aumentata, così come la sensibilità dei cittadini, c’è ancora qualcuno che si domanda a cosa possa servire differenziare i rifiuti. Ebbene, la produzione di oggetti da ‘materia prima seconda’ è uno degli scopi, che permettono di reimpiegare quei materiali, generando nuove cose ed evitando nel contempo di saturare troppo le discariche”.

Le due panchine sono state realizzate da Ideaplast e la loro installazione si pone in linea con i progetti in materia ambientale che il comune di Bientina da anni ha messo in atto sul territorio e nelle scuole, in favore delle proprie cittadine e dei propri cittadini, per diffondere le buone pratiche di rispetto ambientale.