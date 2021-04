“Sono stati degli angeli”, il grazie di un anziano assistito al personale all’ingresso dell’ospedale Lotti

“Voglio esprimere tutta la mia gratitudine a quelle persone che, in un momento di disagio, sono state degli angeli”. Con questo accorato messaggio un anziano di Pontedera ha voluto ringraziare il volontario del servizio civile Samuele Ciavarella e l’operatrice sanitaria Monica Pineschi per quanto fatto alcuni giorni fa all’ospedale Lotti.

L’uomo era andato in ospedale per fare degli accertamenti quando, all’ingresso, ha accusato un lieve malore. La presenza vigile al check point dei due ha evitato che ci fossero conseguenze permettendo a Franco, questo è il suo nome, di poter svolgere regolarmente l’esame.

Tornato a casa non ha però voluto rinunciare all’occasione di ringraziare pubblicamente Ciavarella e Pineschi per, come lui stesso ha detto, “hanno amorevolmente fatto”.