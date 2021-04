Rogo di libri in biblioteca, li ripagano polizia municipale e Associazione nazionale dei carabinieri

Ha suscitato indignazione da parte di tutti il rogo di libri, opera di vandali, nella biblioteca comunale di Montopoli in Valdarno, ma la rabbia si è trasformata in qualcosa di positivo. Dopo l’impegno dei Fratres San Romano, continua la mobilitazione per coprire le spese e ricomprare i testi andati bruciati: stavolta a farsi avanti sono gli agenti della polizia municipale di Montopoli con il loro comandante e i membri del consiglio direttivo della sezione di San Romano dell’Associazione nazionale carabinieri.

La reazione al gesto dei vandali è stata forte e l’Associazione, presieduta da Rino Giglioli, ha deciso di lasciare parte del contributo per l’attività di servizio di vigilanza e volontariato (400 euro) al comune per varie attività compreso il ripristino della biblioteca comunale.

Ai volontari si sono uniti anche gli agenti in servizio della polizia municipale e il comandante che, a loro spese, hanno donato alcuni libri.