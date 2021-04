Nidi chiusi a marzo e aprile, a Montopoli la retta non si paga

Dopo la chiusura dei servizi educativi di nido d’infanzia e dei servizi scolastici di mensa e trasporto nei mesi di marzo e aprile 2021, il comune di Montopoli in Valdarno ha deciso di non applicare le tariffe per i periodi di chiusura.

Per tutti quei giorni in cui, per effetto delle ordinanze regionali volte a contenere la diffusione del Covid-19, i servizi non sono stati erogati le rette pagate dalle famiglie saranno decurtate.