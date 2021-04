Tirocinio retribuito per sei mesi: 50 imprese di Pisa hanno aderito a Crescere in digitale

Sono già più di 50 le imprese della provincia di Pisa interessate ad ospitare giovani tra i 15 e i 29 anni che vogliono acquisire o rafforzare le loro competenze digitali attraverso un tirocinio extracurriculare di sei mesi, con un rimborso di 500 euro mensili finanziato dal programma Garanzia Giovani.

L’iniziativa è rivolta a giovani usciti dal percorso scolastico e che ancora non lavorano (i cosiddetti Neet) si chiama Crescere in Digitale (Cid) ed è promossa da Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e attuata da Unioncamere in partnership con Google per favorire, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, l’occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel variegato, e sempre in movimento, mondo del digitale. A Pisa il progetto è gestito dalla Camera di Commercio in collaborazione con Fondazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale ISI.

Il primo passo per accedere al programma è quello di iscriversi a Garanzia Giovani e poi, sempre gratuitamente, al corso on line di oltre 50 ore realizzato da Google http://www.crescereindigitale.it/ al termine del quale è previsto un test on-line. Una volta concluso il corso e superato il test, i giovani Neet possono accedere ai “laboratori” organizzati dalla Camera di Commercio: si tratta di incontri (in questo periodo on line) di orientamento e formazione specialistica nei quali le aziende conoscono e selezionano i giovani digitali, per il tirocinio presso la loro azienda. Per saperne di più si può contattare la Fondazione ISI, braccio operativo della Camera di Commercio di Pisa per questa iniziativa, allo 050503275 o info@fondazioneisi.org.

Tutte le imprese pisane possono candidarsi ad ospitare un tirocinante registrandosi al link https://www.crescereindigitale.it/imprese/ e poi selezionare il giovane tirocinante durante gli appositi laboratori. Le aziende possono ospitare uno o più tirocinanti, retribuiti da Garanzia Giovani, sostenendo solo eventuali oneri previsti per legge (INAIL, IRAP, RC).

“Con il progetto Crescere in Digitale, – ha detto il segretario generale della camera di commercio di Pisa, Cristina Martelli – la Camera di Commercio e la Fondazione ISI vogliono dare un sostegno concreto ai giovani Neet e alle imprese della provincia di Pisa nella transizione verso il digitale. I giovani potranno vivere un’esperienza professionalizzante che li porterà ad acquisire in modo del tutto gratuito le competenze offerte da uno dei leader mondiali della digital economy. Per accedere al mondo del lavoro il possesso di competenze digitali è ormai indispensabile. I dati del Sistema informativo Excelsior prevedono infatti che oltre 2 milioni di occupati in ingresso in Italia nei prossimi 5 anni dovranno sapere utilizzare le tecnologie internet e gli strumenti di comunicazione visiva e multimediale. Anche le imprese grazie alle conoscenze di questi giovani, potranno gratuitamente iniziare o rafforzare la loro presenza on line, ormai necessaria in ogni settore produttivo e di servizi”.