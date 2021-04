Nuova fognatura e asfalto: divieto di transito fino a giugno in via Torre

Dalla prossima settimana e fino al 4 giugno, salvo imprevisti, saranno eseguiti i lavori per il rifacimento del manto stradale in via Torre, nel comune di Santa Maria a Monte, per un importo di circa 45mila euro.

Viene, quindi, istituito il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in via Torre, compreso il tratto tra via Campofranco e piazza del Comune. I lavori in un tratto significativo del centro storico di Montecalvoli riguardano lo smantellamento del manto stradale in pietra, la realizzazione della nuova fognatura e il rifacimento del manto stradale in pietra come in origine.

Nel tratto chiuso al traffico sarà garantito il passaggio pedonale in condizioni di sicurezza.