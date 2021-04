Mercoledì lavori di Acque a San Donato, 4 ore con i rubinetti a secco

Nuovo intervento di Acque, il gestore dei servizi idrici in provincia di Pisa, a San Miniato nella frazione di San Donato in programma per mercoledì 21 aprile. L’intervento richiederà la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone del comune dalle 8 alle 12,30. Le strade interessate dall’interruzione del servizio sono: via Nono, via Vivaldi, via Bellini, via Mascagni, via Monteverdi, via Giordano, via Cimarosa, via Marcello, via Pergolesi, via Cherubini, via Leoncavallo, via Del Pratuccio, via Paganini, via Rossini, via Toscanini, via Cilea, via Romaiano, via Da Palestrina e via Scarlatti.

Al ripristino del servizio – avvertono da Acque – si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 22 aprile, con le stesse modalità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di Acque spa 800 983 389