Nido d’infanzia, retta ridotta per i mesi di chiusura a Castelfranco

Agevolazioni straordinarie nel comune di Castelfranco di Sotto per le rette del nido comunale Il Bruco: tenendo conto dei mesi di chiusura del nido per le settimane comprese tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, a causa della situazione di emergenza sanitaria il l’amministrazione ha deciso di ridurre le rette.

È prevista una riduzione delle rette di compartecipazione dei servizi educativi per la prima infanzia per il mese di marzo pari al 50 percento, per il mese di aprile pari ai 3 giorni di chiusura effettivi.

“Tale intervento – ha commentato il sindaco Gabriele Toti – è un atto doveroso che cerca vuol garantire da un lato l’accessibilità dei servizi educativi per la prima infanzia ai bambini frequentanti l’anno educativo 2020/2021, e dall’altro sostenere le famiglie per la spesa che devono affrontare in un momento di forte difficoltà economica”.