Iscrizioni al nido d’infanzia, a Castelfranco visite in presenza

Doppia modalità per gli open days del nido comunale Il Bruco a Castelfranco di Sotto: in vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022, dal 3 maggio al 6 giugno, le famiglie hanno a disposizione due canali per parlare con le educatrici visitare il centro. Uno è quello virtuale e l’altro consiste in una visita in presenza.

Sarà possibile prenotare una visita del servizio in presenza nelle mattine di sabato 24 aprile oppure sabato 15 maggio. Un’occasione per visitare gli spazi del servizio e dialogare con le educatrici. Dopo ogni visita, calendarizzate ad orari scaglionati per ciascuna famiglia interessata, sono garantite le procedure di sanificazione degli spazi. Non è possibile portare con sé i bambini.

Oltre agli open day in presenza, è anche possibile approfondire il progetto educativo attraverso un incontro online con le educatrici sulla piattaforma Google Meet: giovedì 6 maggio dalle 18.00 alle 19,30. Durante l’incontro le famiglie avranno l’opportunità di conoscere gli spazi e la progettualità pedagogica del servizio, gli aspetti organizzativi ed educativi, nonché approfondire o porre domande e interrogativi direttamente alle educatrici.

Sia per partecipare alle visite del servizio sia all’incontro online è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo email ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it oppure telefonando al 0571-487233 o allo 0571-487234.