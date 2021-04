Operazione Keu, Sale (Pc): “Pieroni e Deidda si devono dimettere”

“Per me, che alle scorse amministrative sono stato candidato sindaco per il comune di Montopoli in Valdarno dal Partito Comunista, vedere che il mio territorio è rappresentato in consiglio regionale da un personaggio come Andrea Pieroni, crea profonda preoccupazione e grande sconforto”. Così Francesco Sale, ex candidato sindaco e oggi segretario del Partito comunista Toscana.

“Le intercettazioni pubblicate sulla stampa nei giorni scorsi – ha detto Sale – disegnano un modo vergognoso di gestire la cosa pubblica. Se la cosa costituisca un reato lo deciderà la magistratura, ovviamente. Ma il fatto che in cambio di favori o per farsi finanziare la campagna elettorale, si facciano passare di soppiatto emendamenti che vanno contro l’interesse pubblico e contro la salute dei cittadini è per me un fatto politicamente gravissimo.

La moralità nel fare politica è da sempre l’orizzonte di noi comunisti. Quello impiantato dal Pd nella nostra regione è un sistema politico malato che deve essere abbattuto prima possibile. In campagna elettorale chiedevano il ‘voto utile’. A chi era utile lo abbiamo capito. Non certo ai cittadini e ai lavoratori”.