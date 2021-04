Nasce l’assemblea No Keu: sabato il presidio vicino alla strada regionale 429

Prende il nome dall’operazione della Direzione distrettuale antimafia di Firenze l’assemblea permanente No Keu che si è costituita nei giorni scorsi dopo lo scandalo che ha travolto la Toscana intera. Sabato 24 aprile alle 10,30 nel parcheggio della Casa del Popolo di Sant’Andrea in via Senese Romana a Empoli ci sarà un presidio di cittadini, forze politiche e sociali e residenti lungo la strada regionale 429, dove sarebbero stati sversati 8mila tonnellate dello scarto conciario non trattato contenenti cromo esavalente.

È un primo momento di mobilitazione a cui hanno aderito Arci, Anpi, Circolo Arci di Fontanella, Circolo Arci di Sant’Andrea, Non Una di Meno, Settembre Rosso, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Toscana a Sinistra, Fai Empoli, Forum permanente delle Donne Certaldo.

Proprio la nuova strada che collega Empoli a Poggibonsi è al centro dell’inchiesta denominata appunto “Keu”, dal momento che un tratto sarebbe stato realizzato utilizzando tra i rilevati materiali di scarto dei fanghi fortemente inquinanti e provenienti dalle concerie del distretto del Cuoio.

“L’inchiesta delinea un quadro preoccupante – dicono gli organizzatori – di rapporti tra criminalità organizzata, amministrazioni pubbliche e settori dell’imprenditoria locale. Un vero e proprio sistema, colpevole, secondo gli inquirenti, di aver prodotto un grave danno ambientale e di aver messo a serio rischio la salute dei cittadini. Al netto del fatto che le responsabilità penali individuali dovranno essere accertate dalla magistratura, quello che ci spinge ad agire come organizzazioni e come cittadini è la necessità di avere risposte veloci e precise sulle conseguenze degli illeciti sulla salute delle persone e sull’ambiente. Inoltre, rileviamo il bisogno di aprire una discussione collettiva sui meccanismi che hanno reso possibile tutto questo.

L’assemblea permanente No Keu nasce proprio con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema e di dimostrare la presenza di una comunità vigile, attenta e presente. Questo, infatti, rimane il primo e unico corpo a cui la politica deve rispondere. Chiediamo che venga fatta luce sulle responsabilità sistemiche e politiche, ribadiamo la ferma e decisa condanna di qualsiasi forma di commistione tra pubblico e malavita organizzata, esigiamo un controllo puntuale sullo stato di salute di fiumi, strade e del territorio tutto con la conseguente messa in sicurezza. Infine, sosteniamo l’urgenza di un modello di sviluppo alternativo che metta in discussione il sistema degli appalti al ribasso e del massimo profitto nella gestione delle opere pubbliche, che permetta una gestione pubblica, efficace, sicura e di prossimità dei territori, in modo tale che al centro ci sia il benessere sociale e ambientale di chi i luoghi li vive e li anima e non di chi – a vario titolo – vuole trarne profitto”.