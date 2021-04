Santa Maria a Monte, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale

Sono aperte le iscrizioni ai nidi per i bambini nati dal 1° gennaio 2019 al 10 aprile 2021 nel comune di Santa Maria a Monte. Le domande di nuova iscrizione e quelle di rinnovo devono essere presentate online entro il 21 maggio.

Per procedere con l’iscrizione occorre accedere al servizio iscrizioni online nell’apposita sezione “Servizi online nidi d’infanzia 2021/2022” del sito del comune. L’iscrizione deve essere effettuata da un genitore o tutore del bambino. È possibile anche avere un supporto per effettuare le iscrizioni: coloro che non hanno possibilità di accedere in autonomia al servizio di iscrizione online possono rivolgersi al numero dei servizi scolastici del comune di Santa Maria a Monte (0587/261665) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30, per chiedere informazioni telefoniche o prendere un appuntamento per l’aiuto nella compilazione della domanda.

Le consuete giornate dedicate alle famiglie per conoscere il nido d’infanzia anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non potranno essere organizzate in presenza, ma per garantire ai genitori interessati le informazioni necessarie durante il periodo di aperture delle iscrizioni, sono state previste due video-conferenze con i gruppi educativi che si svolgeranno il 6 maggio dalle 17,30 alle 18,30 (link: https://meet.google.com/rzm-bxht-zwx) e il 17 maggio allo stesso orario (link: https://meet.google.com/tzu-hwvv-kpa).

Le domande pervenute dopo la data del 21 maggio 2021 saranno poste in coda alla graduatoria. “L’amministrazione comunale sostiene da tempo investimenti importanti in favore della prima infanzia attraverso l’offerta educativa – ha detto Manuela del Grande, vicesindaco e assessore ai servizi educativi e scolastici -. Il nido d’infanzia comunale La Coccinella rappresenta la traduzione di questo forte impegno. Il progetto educativo del nido d’infanzia comunale La Coccinella presta particolare attenzione alla professionalità educativa ed in particolare alla formazione. Continueremo ad investire nell’attività educativa attraverso la cura dei nostri cittadini più piccoli”.