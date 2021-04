Forestazione urbana e pista ciclabile: il comune di Montopoli in Valdarno è risultato tra gli enti aggiudicatari delle risorse regionali per la realizzazione di progetti per l’abbattimento delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti. Dopo aver aderito al bando pubblicato dalla regione Toscana nell’ambito della strategia regionale Toscana Carbon Neutral, il comune avrà a disposizione circa 350mila euro per la realizzazione di un progetto da circa 400mila, nato grazie al contributo tecnico dello Studio Bellesi Giuntoli, uno studio di architettura del paesaggio che è noto, tra le altre, per il progetto il “Km Verde” a Parma e a Cesena.

“L’ottima qualità del progetto e del lavoro dello Studio Bellesi Giuntoli ci ha permesso di arrivare ad un buon posizionamento in graduatoria –dice il sindaco Giovanni Capecchi – adesso, con le risorse regionali che saranno erogate, possiamo dare inizio a un ripensamento generale di quegli spazi, tenendo sempre a mente l’importanza di garantire la tutela dell’ambiente”.

Nel caso specifico del comune di Montopoli, l’amministrazione intende realizzare un cospicuo intervento di forestazione urbana, accompagnato dalla messa a regime di un tratto di pista ciclabile che rappresenterà il prolungamento della ciclopista dell’Arno. “Il progetto prevede la messa a dimora di 270 piante arboree e 240 nuovi arbusti – spiega Alessandro Varallo, assessore all’ambiente e ai lavori pubblici – inoltre, sarà realizzata una pista ciclabile di collegamento da via dei Girasoli, dov’è attualmente in fase di conseguimento la Ciclopista dell’Arno, alla Casa della salute, passando da via Kennedy, via Meucci e piazza Magellano”.

Gli obiettivi del progetto sono l’abbattimento delle emissioni inquinanti: la pista ciclabile, per esempio, garantirebbe un risparmio di 42 tonnellate di anidride carbonica, di 94 chili di diossido di azoto e di 14 chili di polveri sottili. “Ci tengo a ringraziare non solo lo studio che ci ha assistito, ma anche il personale del settore lavori pubblici del comune –conclude Varallo – anche grazie al loro impegno, Montopoli è risultato essere il primo comune del Comprensorio del Cuoio nella graduatoria regionale”.