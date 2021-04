Alessia Pistolesi neodottoressa in chimica e tecnologia farmaceutiche

Congratulazioni ad Alessia Pistolesi, 24enne di San Miniato ma residente a Fucecchio che ieri (23 aprile) si è laureata con il punteggio di 109/110 in chimica e tecnologia farmaceutiche all’università di Pisa.

La tesi, discussa con la relatrice Anna Maria Piras, era sulla Tiolazione in idrissipropil-B-ciclodestrina per applicazione oculare, caratterizzazione in vitro e in vivo.

In tempi di pandemia la neodottoressa ha discusso la tesi nella sala consiliare del Comune di Fucecchio prima di concedersi alle foto di rito.

Alle felicitazioni di parenti e amici si uniscono quella della redazione de Il Cuoio in Diretta.