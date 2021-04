San Miniato, via alle iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno 2021/2022

Dal 2 maggio fino al 31 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2021/2022. Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel comune di San Miniato nati dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021 compresi, mentre devono fare richiesta di riconferma anche i genitori di coloro che hanno frequentato il nido nell’anno educativo precedente.

Le domande di iscrizione saranno disponibili online sul portale dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Miniato: https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB/iscrizioni/index.jsp. Tutte le informazioni necessarie possono essere consultate direttamente sul sito del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it). L’ufficio scuola sarà a disposizione telefonicamente o su appuntamento (0571 406754/820) per tutti coloro che non sono dotati della possibilità di accedere all’iscrizione on-line o che incontrano difficoltà nel procedimento.

In occasione del periodo di apertura delle iscrizioni e nel rispetto delle linee guida ministeriali relative alla situazione di emergenza da Covid 19, sarà possibile per le famiglie visitare le strutture presenti sul territorio comunale e avere informazioni sull’organizzazione e sul progetto educativo e pedagogico prendendo un appuntamento con il personale educativo dei servizi infanzia ai recapiti telefonici, o tramite mail, indicati sul sito del Comune. Per qualsiasi informazione contattare i Servizi educativi e scolastici telefonicamente ai numeri 0571.406820/754/757 oppure inviando una mail scuola@comune.san-miniato.pi.it