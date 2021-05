La Calamita si prepara all’estate: escursioni in natura e laboratori per i bambini

La novità di quest’anno saranno le escursioni in natura: un’attività formativa, che insegna qualcosa ai bambini e, viste le condizioni, sicura in termini di contagio da Covid 19. La Calamita odv, associazione nel comune di Fucecchio è al lavoro per la programmazione dei centri estivi.

Luisa Ceccatelli sta lavorando con dedizione al progetto dei Centri estivi, che inizieranno nel giugno prossimo. “Il programma di quest’anno – afferma la responsabile del Centro – sarà sempre più accattivante ed interessante. Oltre alle attività già note ai bambini come i giochi di squadra, di danza, d’acqua, di movimento, di tiro con l’arco, saranno previste delle vere novità. La più innovativa e educativa tra queste è rappresentata dalle escursioni naturalistiche guidate da un professionista che sin da adesso organizza laboratori legati all’ambiente, alla natura e alla sostenibilità, riscuotendo successo tra i bambini che frequentano già i pomeriggi insieme”.

Intanto gli eventi in modalità digitale sono ormai consuetudine: nei giorni scorsi si è svolta una serata di festa organizzata da La Calamita per mantenere vivi i rapporti di amicizia tra soci e donatori.