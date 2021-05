Anche l’università di Pisa riapre le porte alle lezioni in presenza

Non solo Siena, anche l’università di Pisa riapre le porte agli studenti.

Grazie alla delibera approvata all’unanimità dal senato accademico e dal consiglio d’amministrazione, sarà possibile fin dai prossimi giorni tornare gradualmente a frequentare le strutture universitarie.

Tra le principali novità della nuova delibera, la possibilità di organizzare incontri in presenza con gli studenti anche oltre i termini del normale calendario didattico, in modo da recuperare e integrare i tanti mesi di dad.

Pur rimanendo attiva anche la modalità in streaming, il documento approvato dagli organi dell’ateneo riporta in presenza anche le attività didattiche, pratiche e di laboratorio del secondo semestre già definite a fine gennaio e temporaneamente sospese durate le settimane in zona rossa



Prevista anche la possibilità di svolgere in presenza delle prove scritte e pratiche degli esami di profitto e, fino alla disponibilità di aule, anche delle prove orali. Stesso discorso per le sessioni di laurea, ma alla presenza del solo candidato e della commissione. Approvata anche una riapertura graduale e su prenotazione delle sale di consultazione delle biblioteche e la messa a disposizione di nuove sale studio per gli studenti.

“La delibera approvata oggi all’unanimità – ha commentato il rettore, Paolo Mancarella – vuole essere un segnale importante per i nostri studenti e per la città. La battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta ed occorre prudenza, ma l’niversità è pronta a ripartire“.