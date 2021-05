L’Avis Montopoli rinnova le cariche: aperte le candidature

Dopo molti rinvii a causa della pandemia da Covid 19 l’Avis Montopoli riuscirà a riunirsi in sicurezza per l’assemblea dell’associazione l’8 maggio, dalle 15 alle 17, al Centro Avis a Capanne. La riunione è di quelle importati, visto che tra i punti all’ordine del giorno c’è il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio e la presentazione del bilancio del 2020.

L’evento, rivolto ai donatori e soci Avis e alle autorità, si nell’ampio spazio del Centro Avis, dove saranno registrati tutti i presenti. Oltre a presentare l’attività svolta nel 2020 e il bilancio consuntivo, sarà presentato anche il bilancio di previsione per il 2021.

Intanto, soci e donatori sono invitati a partecipare per rinnovare il consiglio direttivo e a presentare la loro candidatura. La candidatura può essere presentata direttamente alla riunione o alla segreteria al numero 3485421295. In caso di impedimento a partecipare, ciascun socio può farsi rappresentare da un altro con delega scritta e un documento di riconoscimento in corso di validità.

“Per continuare a far crescere l’Avis – ha detto il presidente Sara Matteoli – nella realizzazione di nuove e importanti iniziative sociali e, cosa più importante, far cresce il numero dei donatori e delle donazioni abbiamo bisogno di tutti”.