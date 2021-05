Suolo pubblico gratuito anche per tutto il 2021 alle attività che ne facciano richiesta: è quanto deliberato dal comune di Santa Croce sull’Arno affinché bar e ristoranti possano lavorare meglio alla luce delle disposizioni anticovid.

Le nuove regole, infatti, stabiliscono che anche in zona gialla si possa consumare seduti soltanto negli spazi esterni. Da qui l’importanza di avere a disposizione aree gratuitamente per aumentare i posti disponibili.

“Sono contenta – questo il commento della sindaca Giulia Deidda – di constatare che la maggior parte delle attività coinvolte abbiano risposto al volo a questa disponibilità e che i nostri uffici abbiano autorizzato così velocemente. Camminare per Santa Croce e incontrare gazebo eleganti pronti ad ospitare in sicurezza i clienti è bello. È un segnale concreto della nostra ripartenza. In questa giornata di sole, poi, è ancora più forte e incoraggiante. Buon lavoro a chi si darà da fare dietro ad un bancone, in una cucina, all’interno di un laboratorio, per offrire un servizio sicuro e di qualità”.