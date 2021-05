Si terrà sabato 8 Maggio alle 11,30 , negli spazi dell’associazione La Calamita di Fucecchio in piazza Salvo D’Acquisto, la cerimonia di premiazione per i finalisti italiani della dodicesima edizione del “International Footwear and Bags Design Award”, concorso internazionale aperto a studenti e professionisti del settore calzatura e pelletteria per il design di una scarpa o una borsa.

Tra i circa 600 partecipanti al concorso, organizzato dalla Shenzhen Leather Association, associazione di categoria che riunisce 300 tra calzaturifici e pelletterie del sud della Cina, sono stati ammessi alla fase finale un totale di circa 70 progetti complessivi tra studenti e professionisti suddivisi tra progetti di scarpe e di borse. Tra questi finalisti ci sono stati ben 13 nomi italiani, o comunque di persone che vivono e lavorano in Italia, che hanno onorato la nostra tradizione manifatturiera fatta di creatività e capacità artigianale. Proprio per sottolineare la loro stima nei confronti della nostra professionalità, i promotori del concorso hanno deciso di organizzare un evento a Fucecchio, nel cuore del Comprensorio del Cuoio, dopo la premiazione ufficiale avvenuta a Shenzhen lo scorso 13 Gennaio.

“Penso sia una bella manifestazione del rispetto che la Shenzhen Leather Association ha per i giovani professionisti italiani che rappresentano la nostra tradizione – ha detto l’architetto Francesco Sani, fucecchiese e referente in Italia dell’Associazione -, ma soprattutto penso sia un segnale di quanto ci sia interesse in Cina per il nostro ‘sapere’ e di quanto mercato ci può essere per i nostri professionisti”.

“Ancora una volta – sottolinea il sindaco Alessio Spinelli – la nostra città si mette in luce per una grande vivacità professionale e per una capacità di proiettarsi al di là dei confini nazionali, con uno sguardo internazionale che nel mondo del lavoro è sempre più necessario. Di queste capacità uno dei principali interpreti è l’architetto Francesco Sani che si sta distinguendo con i suoi lavori e le sue prestigiose collaborazioni in Asia e in Africa. Lo ringrazio per aver deciso di portare a Fucecchio una premiazione che vedrà protagonisti giovani designer che hanno presentato progetti legati ai nostri settori tradizionali della produzione come la calzatura e la pelletteria. Settori dove è importante la tradizione dell’artigianalità ma anche la capacità innovativa di chi progetta i nuovi simboli del Made in Italy”.