Nidi e Pacchetto scuola, doppio bando a Santa Croce

Tornano il Bando nidi e il Pacchetto scuola anche per il prossimo anno scolastico. Sul sito internet del comune di Santa Croce sull’Arno sono pubblicate tutte le informazioni per la presentazione delle domande.

Come previsto dalla normativa vigente sulla semplificazione e innovazione digitale, tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione dovranno essere fruibili esclusivamente tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per ottenere lo Spid attualmente è necessario rivolgersi ad uno dei gestori di identità indicati sul sito https://www.spid.gov.it. Le cittadine e i cittadini che avranno bisogno di assistenza per ottenere lo SPID potranno scrivere a questo indirizzo email: spid@comune.santacroce.pi.it.

Bando “NIDI”

Dal 3 al 28 maggio 2021 compreso sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 o per le riconferme ai nidi d’infanzia Petuzzino e Arrì Arrò, nido L’Isola che c’è di Galleno (solo per i bambini residenti nella frazione di Staffoli) e al Centro Bambini e Genitori La Ghironda. La scadenza è fissata alle 13 del 28 maggio.

Per visitare i locali dei Nidi comunali e per conoscere il personale educativo è possibile prendere un appuntamento tutti i giorni dalle 9 alle 12 telefonando allo 0571-33212. I nidi comunali saranno aperti sabato 8 e sabato 22 maggio dalle 8,30 alle ore 11,30. Per il nido privato accreditato L’Isola che c’è di Galleno è possibile prendere un appuntamento al numero 0571-299957. Per “La Ghironda” è possibile prendere appuntamento telefonando al numero 339-4192114, l’apertura disponibile per la visita è mercoledì 12 dalle 15 alle 19.

Nei prossimi giorni saranno disponibili sul sito del comune di Santa Croce sull’Arno e sulla pagina facebook dei Servizi educativi video e immagini.

L’iscrizione/riconferma al nido dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore. La domanda di iscrizione/riconferma dovrà essere compilata online utilizzando le credenziali Spid collegandosi all’home page del sito del comune di Santa Croce sull’Arno e cliccando su Santa Croce Online.

Bando Pacchetto Scuola

Sarà possibile presentare domanda per l’anno scolastico 2021/2022 dalle 10 del 3 maggio alle 13 del 28 maggio 2021

Potranno richiedere il contributo le studentesse e gli studenti residenti nel comune di Santa Croce sull’Arno iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 alle scuole secondarie di 1° grado, alle scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie e ai corsi di istruzione e formazione professionali (IeFP), appartenenti a un nucleo familiare con un indicatore Isee non superiore a 15mila 748 euro.

Il Pacchetto Scuola sarà attribuito secondo una graduatoria stilata in base alle condizioni economiche dei richiedenti. L’assegnazione dell’incentivo, pari ad 300 euro (salvo riduzione da parte della Regione), sarà disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico. La graduatoria dei beneficiari verrà pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune entro il 9 luglio 2021. A seguito dell’assegnazione definitiva delle risorse al Comune da parte della Regione, saranno individuate le vincitrici e i vincitori, e sarà pubblicata la graduatoria delle beneficiarie e dei beneficiari. Successivamente verrà erogato il contributo spettante.

La richiesta del pacchetto scuola dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il/la minore o dalla stessa studentessa o studente, se maggiorenne. La domanda d’ammissione dovrà essere compilata online utilizzando le credenziali Spid collegandosi all’home-page del sito del comune di Santa Croce sull’Arno e cliccando su Santa Croce Online. La scadenza è fissata alle 13 del 31 maggio