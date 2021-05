Servizio civile in Cgil, posti anche a Fucecchio

La Cgil Empolese Valdelsa è partner in un progetto di Servizio Civile regionale promosso dal Centro Life di Empoli all’interno del bando “Servizio Civile Regionale: avviso per la selezione di 2639 giovani”

Per questo progetto saranno selezionati 8 volontari, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, disoccupati, per svolgere attività presso la Cgil per 12 mesi, con un compenso mensile di 433 euro. Le attività si svolgeranno nelle Camere del Lavoro di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo e Fucecchio.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 28 maggio 2021 esclusivamente on line accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC. Il bando è consultabile su: www.regione.toscana.it/servizio-civile