A Marti sbarcano acrobati e giocolieri, c’è il Circo Krom

Vivere la magia del circo, le sue tradizioni e la sua arte, da un punto di vista inedito: quello di acrobati e giocolieri. Questa l’occasione offerta dal piccolo Circo Krom, affiatato gruppo “viaggiante” di artisti circensi che da alcuni giorni ha piantato i suoi picchetti presso la tabaccaia Mainoni Baldovinetti in via Mazzana a Marti, per una scuola di arti circensi organizzata per stage che andrà avanti per tutto il mese di maggio.

Circo contemporaneo e senza animali, il Krom è una realtà che va avanti da alcuni anni e ha saputo adattarsi anche ai difficili tempi del Covid, in una versione all’aperto che è pronta, nei fine settimana, ad offrire corsi di verticalismo, livello base ed avanzato, come quello curato da Annalisa Michelucci sia nella giornata di oggi sia nel fine settimana del 29 e 30 maggio. Nelle stesse date saranno impartiti rudimenti di tessuto aereo, con riscaldamento, potenziamento, allungamento a terra finalizzati all’acrobatica aerea e studio delle figure base. Conoscenze basiche ed avanzate delle principali tecniche del mano a mano dell’acrobazia saranno invece impartite ai corsisti il 15 e 16 maggio a cura del gruppo dei “Nani Rossi”, mentre un corso di avvicinamento alla falconeria si terrà con Alessandro Vicini l’8 e 9 maggio. Rudimenti di yoga e flessibilità saranno invece i protagonisti il 22 e 23 maggio, la mattina, a cura di Francesca Genuizzi, nello stesso fine settimana in cui si terranno anche stage di equilibrismo, giocoleria e trampoli. il fran finale, il 30 maggio, sarà dedicato al mondo del cavallo, con primi passi di addestramento dalla teoria alla pratica. La rassegna si svolgerà sotto il tendone del Circo ‘a muri aperti’, cioè senza pareti laterali, creando uno spazio coperto ma all’aperto nel rispetto delle normative dell’emergenza sanitaria. I corsi sono tenuti tutti da artisti circensi provenienti da varie parti di Italia ed Europa che compongono la piccola compagnia itinerante, un progetto indipendente che fa scalo in giro per l’Italia e non solo, fra festival dedicati al circo e le arti di strada. Per informazioni sulla rassegna, le tariffe ed i corsi è possibile contattare gli organizzatori al numero 3484235132 (Anna), andare sulla pagina Facebook o al sito www.circokrom.eu .