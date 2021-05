A S. Croce il presidio di Libera contro le mafie

“Non sulla nostra pelle”. Si chiama così l’iniziativa pubblica di Libera contro le mafie e a seguito dell’inchiesta Keu, in programma sabato (29 maggio) alle 10 in piazza Martiri della Libertà, ai giardini pubblici sull’Arno a Santa Croce.

Sono tante le realtà che aderiscono al presidio. Oltre al comitato No Keu, in piazza ci saranno anche Legambiente, Arci, Anpi, Arci, Cgil, Liberi dai Fanghi, Orizzonte Comune, Le Fionde Onlus, Soldi Mozzi, Non una dimeno, Wwf e Acli.