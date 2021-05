La storia di Elisa arriva su Rai 3: stasera il racconto dell’omicidio-suicidio di tre anni fa

Fra circa due settimane ricorre il terzo anniversario di quella tragedia avvenuta a San Miniato: l’omicidio-suicidio di Elisa Amato e Federico Zini (Leggi qui). Lei, di Prato, commessa in un negozio di Firenze, lui promessa del Tuttocuoio. A quasi tre anni la storia arriva anche su Rai 3, raccontata dal programma Amore criminale condotto da Veronica Pivetti in onda stasera (13 maggio) alle 21,20.

Il programma in prima serata racconta le storie di femminicidio sotto forma di fiction e sentendo i testimoni delle vicende. La storia di Elisa e Federico ha lasciato un segno profondo nel Comprensorio e a Prato, dove lei era residente.

La sera tra il 25 e il 26 maggio 2018 Federico è a Prato per incontrare Elisa sotto casa sua. Le cose non vanno bene da un po’ e quella sera si arriva al punto di non ritorno: lui esplode alcuni colpi di pistola, uccidendola. Secondo le prime ricostruzioni subito dopo l’accaduto, dopo l’omicidio si mette in macchina e guida fino a San Miniato, in via Fornace Vecchia, dove si suiciderà e dove saranno trovati i corpi dei due.