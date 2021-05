“Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che hanno donato generi alimentari e articoli per l’igiene di casa e personali alle 30 famiglie indigenti della nostra comunità. Al momento la raccolta si ferma”. Tanta è stata la partecipazione dimostrata che le Associazioni montecalvolesi hanno dovuto chiudere la raccolta di generi alimentari e altro da donare a chi si trova in difficoltà.

È la terza “ondata” di solidarietà perché per tre volte è stato lanciato l’appello a donare dall’inizio della pandemia. Da alcune settimane tutto quanto è stato raccolto dalle Associazioni montecalvolesi viene distribuito dalla parrocchia per cercare di aiutare chi in questo periodo di crisi si trova nel bisogno. Se e quando i prodotti inizieranno a scarseggiare la raccolta riprenderà, con la speranza di ricevere ancora donazioni da chi può con il motto #aiutateciadaiutare.

Ma l’attività delle Associazioni montecalvolesi durante la pandemia non si è fermata alla raccolta alimentare: nel 2020 sono stati donati 2mila euro alla Misericordia della frazione per l’acquisto di materiali a sostegno per lo svolgimento sicurezza per gli interventi per i pazienti affetti da Covid e per altri servizi sanitari.