Adottare un alveare con un prestito: l’iniziativa targata Crédit Agricole per la giornata mondiale delle api

Prende il via Bee Future, l’iniziativa sostenibile promossa da Crédit Agricole Italia che, con la collaborazione di 3Bee, l’agri-tech startup residente a Le Village by CA Milano, permette ai propri clienti di adottare alveari, per ogni prestito stipulato con Agos, società leader nel credito al consumo del Gruppo Crédit Agricole, al fine di tutelare la biodiversità del pianeta.

Il concorso, aperto a tutti, permette di partecipare all’estrazione di 400 alveari da adottare, a protezione di circa 400mila api e oltre 4 milioni di fiori. Per aderire all’iniziativa, basta collegarsi al sito www.beefuture.it, partecipare al quiz e condividerne l’esito sui social. I sottoscrittori di un prestito Agos otterranno un alveare in adozione per un anno, dopo averlo scelto personalmente online, e riceveranno, comodamente a casa, mezzo chilo del miele prodotto. 3Bee sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio a distanza per la cura e la diagnostica della salute delle api, attraverso una rete di 2mila apicoltori, in Italia e in Europa, che utilizzano i dispositivi Hive Tech, i cui sensori biomimetici raccolgono i principali parametri biologici dell’alveare. In tal modo, monitorando peso, temperatura, umidità e intensità sonora, l’apicoltore è costantemente informato su ciò che accade all’interno dell’alveare, potendo intervenire, qualora necessario, per affrontare imprevisti o anomalie e tutelare al meglio le api.

“La struttura nel cuore di Milano – afferma Niccolò Calandri, Ceo e Engineer di 3Bee – ci ha permesso pre-pandemia di usufruire di spazi che riecheggiavano di innovazione nei corridoi. Abbiamo poi lavorato in presenza durante la pandemia, in sicurezza, godendo del verde del chiostro dell’antico monastero, un privilegio di evasione. Da due anni a questa parte, Le Village ci ospita come a casa ed è oggi main partner della prima Call for Impactability ideata da una startup”.

“Con l’iniziativa Bee Future, Crédit Agricole Italia conferma il proprio impegno nel costruire un futuro sostenibile, tutelando l’ambiente e incentivando l’innovazione – dichiara Ivan Barcellona, responsabile area prodotti privati di Crédit Agricole Italia -. Abbiamo pensato ad un’offerta per il cliente in cui la sostenibilità si lega alla digitalizzazione, ma anche alla possibilità di contribuire alla transizione verso nuovi modelli di consumo. Le tecnologie, del resto, migliorano l’impatto ambientale del nostro operato e sposano le esigenze di clienti sempre più attenti a fare scelte green anche dal punto di vista dei prodotti bancari”.

Crédit Agricole Italia conferma, ancora una volta, il proprio impegno a tutela della sostenibilità ambientale. La lotta contro l’estinzione della specie delle Api, responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garanti di circa il 35% della produzione globale di cibo, è prerogativa nella difesa della biodiversità e della produzione alimentare per l’uomo